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В ВСУ подтвердили имя украинского военнопленного, которого расстреляли россияне

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Вторник 07 марта 2023 12:34
В ВСУ подтвердили имя украинского военнопленного, которого расстреляли россияне Иллюстративное фото: в ВСУ подтвердили имя украинского военнопленного, которого расстреляли россияне (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинским военнопленным, которого российские вояки расстреляли после того, как он произнес "Слава Украине!", по предварительным данным, является Тимофей Шадура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

Отметим, что вчера в социальных сетях и ВСУ распространилось видео расстрела военного ВСУ, которого россияне казнили после его слов "Слава Україні!"

"По предварительным данным, погибшим военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады является Тимофей Николаевич Шадура. Тимофей Шадура считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе города Бахмут", - сказано в сообщении.

Тело военного находится на временно оккупированной территории. Окончательное подтверждение личности установят после возвращения тела и проведения соответствующих экспертиз.

Расстрел украинского военнопленного

Вчера россияне опубликовали видео казни украинского военнопленного после его слов "Слава Украине". На преступление сразу отреагировали на Банковой. Руководитель ОП Андрей Ермак пообещал отомстить за убийство защитника. К тому же, омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что отправил видео с расстрелом бойца международным партнерам.

На это также отреагировал президент Владимир Зеленский, который пообещал, что Украина найдет убийц военного, которого расстреляли трусливые оккупанты.

Кроме того, нардепы просят президента наградить бойца званием Героя.

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