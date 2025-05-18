"Шанс 1 на 10 миллионов". ВСУ показали, как из гаубицы попали прямо в оккупанта на мотоцикле
Украинские военные с ювелирной точностью уничтожили российского штурмовика, который мчался на мотоцикле по Торецку. Уникальный выстрел сделали из 152 мм трофейной гаубицы "Мста-Б".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 100 отдельной механизированной бригады.
"Вероятность такого составляет где-то так 1 - до 10 миллионов! Но пушкари "Стальной Сотки" это сделали!", - сообщили в бригаде.
Военные объяснили, что расчет 152-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б" с невероятной точностью поразил вражеского штурмовика, который двигался на мотоцикле по улицам Торецка.
Выстрел оказался настолько точным, что цель была уничтожена мгновенно - оккупант не смог выполнить поставленную задачу и буквально исчез в воздухе.
"Поэтому вместо того, чтобы выполнить поставленную горе-командирами задачу и добраться до определенной точки - оккупант молниеносно и очень эффектно "расщепился" в воздухе на молекулы!", - отметили военные.
Пикантности ситуации добавляет еще и тот факт, что этот точный удар был осуществлен из трофейной гаубицы, которую украинские воины в свое время захватили у противника.
Артиллеристы 100 омбр подчеркнули, что и в дальнейшем готовы обеспечить "адски горячий прием" каждому захватчику, который осмелится сунуться на украинскую землю.
Потери врага в Украине
Отметим, что украинские воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре артиллерийские системы противника.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили более тысячи солдат армии РФ.
Кроме того, украинские воины обезвредили танк, четыре боевые бронированные машины, 38 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 107 БпЛА оперативно-тактического уровня и 91 единицу автомобильной техники оккупантов.
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