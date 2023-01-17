"Это все чепуха": Кулеба отреагировал на вбросы Кремля о мирных переговорах
Заявления российской стороны о якобы "готовности к переговорам" с Украиной являются чепухой. Украина, как и ее партнеры, на это не купятся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИДа Дмитрия Кулебы в интервью канадскому телеканалу CBC News.
"Это все чепуха, все, что они (россияне - ред.) говорят. Мы не купимся на это и, что важнее, мы рады видеть, что все больше стран тоже на это не покупаются", - заявил Кулеба.
Также министр прокомментировал недавнюю атаку на Днепр, акцентировав, что это не заставит украинцев сдаться.
"Нельзя просто поднять руки и сказать: все, мы сдаемся, потому что вы бьете по жилым домам, убивая родителей, мам, детей, распространяя террор. Если мы так сделаем, станет только хуже", - отметил Кулеба.
Также он ответил на вопрос журналиста о том, будет ли Украина просить Канаду предоставить танки Leopard 2.
"Мы, безусловно, ожидаем, что Канада присоединится к этой международной танковой коалиции для Украины", - подытожил Кулеба.
Напомним, недавно в российском МИДе захотели прямых переговоров с Украиной и без посредников.
К тому же, ранее российский диктатор Владимир Путин обвинил Украину в нежелании мирных переговоров по прекращению войны.
Напомним, сейчас Украина и Россия не проводят переговоры, кроме тех, которые касаются обменов пленными. Однако в Кремле часто заявляют о "диалоге", выдвигая свои условия.
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