"Це все нісенітниця": Кулеба відреагував на вкиди Кремля про мирні переговори

Заяви російської сторони про нібито "готовність до переговорів" з Україною є нісенітницею. Україна, як і її партнери, на це не поведуться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Дмитра Кулеби в інтерв'ю канадському телеканалу CBC News.

"Це все нісенітниця, все, що вони (росіяни - ред.) говорять. Ми не купимося на це і, що важливіше, ми раді бачити, що все більше країн теж на це не купуються", - заявив Кулеба.

Також міністр прокоментував нещодавню атаку на Дніпро, акцентувавши, що це не змусить українців здатися.

"Не можна просто підняти руки і сказати: все, ми здаємося, тому що ви б'єте по житлових будинках, вбиваючи батьків, мам, дітей, поширюючи терор. Якщо ми так зробимо, стане лише гірше", - зазначив Кулеба.

Також він відповів на питання журналіста про те, чи проситиме Україна Канаду надати танки Leopard 2.

"Ми безперечно очікуємо, що Канада приєднається до цієї міжнародної танкової коаліції для України", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, нещодавно в російському МЗС захотіли прямих перемовин з Україною і без посередників.

До того ж раніше російський диктатор Володимир Путін звинуватив Україну у небажанні мирних переговорів щодо припинення війни.

Нагадаємо, наразі Україна та Росія не проводять переговорів, окрім тих, що стосуються обмінів полоненими. Проте у Кремлі часто заявляють про "діалог", висуваючи свої умови.

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