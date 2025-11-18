Языковой омбудсмен сделала заявление о блокировке Telegram: нужно ли это

Как уберечь детей от "русского мира" в гаджетах

Ивановская напомнила, что в целом информационная политика государства - важный инструмент. При этом "мы через своих детей, через недальновидных родителей, инвестируем в российскую оборонку".

"Очень это мощное оружие - оружие информативное. Начиная от тех вот методик, которыми Россия славится издавна (КГБ, ФСБ), которые влияют, я так думаю, на подсознание... Я более чем убеждена - влияние на какие-то там нейронные связи, оно происходит", - поделилась омбудсмен.

Она объяснила, что давая ребенку гаджет, необходимо его определенным образом "обезопасить" - через настройки. Чтобы не подсовывать молодому поколению "зелье ядовитое".

"Которое не сразу, но постепенно, системно, переключает наших детей на тот "русский мир", российское мировоззрение", - отметила специалист.

Она добавила, что язык - это "мысленный конструкт".

"Как мы думаем, на каком языке мы думаем, в таком мировоззренческом поле мы находимся. Так мы, соответственно, и действуем... Мы должны - взрослые, ответственные люди - ставить защиту", - подчеркнула Ивановская.

Почему блокировка соцсетей может быть полезной

Отвечая на вопрос, может ли помочь "избавиться от засилья русского языка среди подростков" блокировка социальных сетей (в частности Telegram, о чем уже давно говорят политики), уполномоченная по защите государственного языка отреагировала утвердительно.

"Это необходимо сделать, как мне кажется. Это - необходимо. Действительно, если мы - стратеги, если мы думаем о завтрашнем дне. Если мы думаем об Украине украинской... В принципе, иначе и не будет", - сказала Ивановская.

Иначе наша страна, по ее мнению, будет "просто названная территория".

"Но здесь Украины не будет. Если мы не начнем последовательно перекрывать вот эти каналы распространения враждебных нарративов, вражеской пропаганды. С тем нужно работать", - считает омбудсмен.

Она добавила, что нужно также "более продуктивно использовать 15 статью закона "О культуре" (в которой говорится о распространении и популяризации произведений литературы и искусства).

"То есть вносить в списки тех исполнителей, скажем, российских исполнителей, которые поддерживают политику своего государства. Политику агрессии. Политику уничтожения... И чтобы выходить... Это - моя давняя "песня", моя мечта. Чтобы международные крупные стриминговые платформы учитывали законодательство страны, которая страдает в этой ужасной войне", - поделилась Ивановская.

Ограничения Telegram в Украине

Стоит отметить, что многоплатформенный мессенджер Telegram был основан в августе 2013 года российским предпринимателем Павлом Дуровым (который является также основателем подсанкционной российской социальной сети "ВКонтакте").

Ранее глава комитета ВРУ по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин рассказывал, что информация из мессенджера может выдаваться секретным службам РФ, поэтому если утечка информации подтвердится, Украина может заблокировать Telegram.

7 октября 2024 года стало известно, что использование Telegram ограничат в Верховной Раде (по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны Украины). В то же время украинцам объяснили, что "это касается именно работников аппарата Рады и не ограничивает использование мессенджера в личных целях".

9 октября прошлого года особый порядок доступа к Telegram ввел Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Кроме того, в Нацсовете выразили надежду, что вскоре этот мессенджер будет полностью заблокирован в нашей стране (как это было с "ВКонтакте" и рядом других подсанкционных ресурсов).

Запретили пользоваться Telegram на служебных устройствах также военным и госслужащим (с некоторыми исключениями).

По состоянию на начало 2025 года ограничения на использование мессенджера Telegram среди сотрудников ввел ряд университетов в разных городах Украины.

В некоторых случаях запрет касается обсуждения учебного процесса, установки приложения на рабочие устройства и даже использования мессенджера на территории заведений.