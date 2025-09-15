ua en ru
"Это не машины, а люди". В Киеве установили памятный знак в честь Дня танковых войск

Понедельник 15 сентября 2025 13:13
"Это не машины, а люди". В Киеве установили памятный знак в честь Дня танковых войск
Автор: Юлия Гаюк

14 сентября в Украине отмечают День танковых войск. Поэтому в этот день под Аркой Свободы украинского народа в Киеве открыли новый памятный знак в честь украинских танкистов.

Как прошло событие и что известно о Дне танковых войск, рассказывает РБК-Украина.

Знак "Танковые войска" стал 11 на Аллее защитников, где чествуют вклад различных родов и видов войск в борьбу против российской агрессии.

На знаке изображен след от танка, который разбивает оборону врага. Как пехота является основой для войска, так танковые войска - база для всех механизированных формирований. Основа плитки - темная тонированная латунь с гравировкой, заполненной черной краской.

Памятный знак "Танковые войска"

Памятный знак "Танковые войска" (фото: пресс-служба)

Открытие состоялось по совместной инициативе Генерального штаба ВСУ, Командования Сухопутных войск, КМВА и платформы Культурные силы. Во время торжественной церемонии к собравшимся обратились представители командования ВСУ и руководства КМВА.

"В этот день во время полномасштабного нашествия РФ на нашу страну воины-танкисты в ходе харьковской наступательной операции своими нанесли противнику значительный удар, провели стремительный прорыв, освобождая села Харьковской области и город Изюм", - рассказал начальник Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Андрей Гнатов о значении этой даты.

В Киеве состоялось открытие памятного знака ко Дню танковых войск

В Киеве состоялось открытие памятного знака ко Дню танковых войск (фото: пресс-служба)

"Танковые войска - это не только машины, а прежде всего люди, которые управляют ими. Люди, которые ежедневно рискуют жизнью, чтобы наша страна была свободной. Мы стальной кулак армии. Там, где другие не могут прорваться, танкисты находят путь", - добавил заместитель командира танкового батальона 28 ОМБР майор Богдан Макаров.

Знак танковых войск стал 11 на Аллее защитников под Аркой Свободы украинского народа в Киеве

Знак танковых войск стал 11 на Аллее защитников под Аркой Свободы украинского народа в Киеве (фото: пресс-служба)

День танковых войск

Ранее этот праздник отмечали 9 сентября как День танкистов. В 1946 году подобный праздник появился в СССР. День танкиста учредили за заслуги механизированных и танковых войск во время Второй мировой войны.

В 2023 году Президент Украины своим Указом установил в Украине День танковых войск, который теперь отмечается ежегодно 14 сентября.

Ранее мы показывали, как на Купянском направлении танкисты уничтожили группу оккупантов. Смотрите эксклюзивное видео.

А еще писали, что ВСУ поразили коммуникационный узел Черноморского флота РФ в Крыму.

