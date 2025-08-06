Новые правила поверки счетчиков в Киеве: что сделать, чтобы не платить больше

В столице заработала горячая линия для организации поверки квартирных счетчиков тепла, горячей и холодной воды. Ее создали, чтобы упростить процедуру для потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КП "Киевтеплоэнерго".

Зачем это нужно

Поверка счетчиков - обязательная процедура, которая подтверждает исправность прибора и достоверность его показаний. Если счётчик не поверен вовремя, его данные не учитывают, а начисления проводят по средним объёмам:

отопление - за прошлый отопительный сезон с учетом домового счетчика;

горячая вода - по среднему потреблению за последние 12 месяцев.

То есть без поверки можно платить больше.

Как это работает

Нововведение заключается в том, что теперь после обращения на горячую линию предприятие само организует распломбирование, опломбирование и вносит свидетельства в базу. То есть клиенту не нужно заниматься документами - все автоматизировано.

Для поверки счетчика нужно:

заказать распломбирование и опломбирование прибора;

провести поверку;

предоставить документы в "Киевтеплоэнерго" для внесения данных в базу.

Контакты и оповещения

Горячая линия: (044) 207-88-88.

Клиенты "Киевтеплоэнерго" и "Центра коммунального сервиса" получают автоматические оповещения в личных кабинетах о приближении даты поверки.

Также дату завершения межповерочного интервала можно проверить в паспорте счетчика или в предыдущем свидетельстве о поверке.