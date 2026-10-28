"Это инструмент, а не медиа": Железняк рассказал о своих заработках в соцсетях и работе с ИИ

Феномен депутатского Telegram-канала и активность в соцсетях возникли спонтанно из-за отсутствия официальных трансляций с заседаний Верховной Рады.

По словам Железняка, он начал на простом и понятном языке объяснять решения парламента, чтобы избиратели и бизнес понимали, за что именно голосуют депутаты.

"Пишу сам и ночью": почему нет посторонних SMM-щиков

Нардеп отмечает, что не пытается превратиться в медиахолдинг и рассматривает свой канал исключительно как инструмент политической коммуникации. Все тексты он создает лично.

"Вот мы с вами сейчас сидим... И за это время ни одного поста не выйдет. Потому что я это пишу. И оно только так работает", - подчеркнул депутат, добавляя, что во время вечернего чтения сказок сыну с 21:00 до 21:30 вы тоже не увидите публикаций от него.

В то же время для рутинных задач и анализа больших массивов данных команда активно использует искусственный интеллект.

В частности, по словам Железняка, подписка на передовые AI-модели (такие как Claude за 200 долларов) позволяет полностью автоматизировать техническую обработку контента, выделение дублей и обработку фидбека от читателей.

Сколько приносят соцсети и является ли он лидером по трафику

Отвечая на вопрос о финансовом профите от блоггерства, Железняк отметил, что получает определенную доходность от соцсетей, однако лидером себя не считает.

"Какой-то профит имею... Это примерно порядок 1000 долларов, и как раз идет на обеспечение команды. Поэтому остальные мы отдаем на благотворительность или военные облигации, если остается", - пояснил он, добавляя, что по количеству пересмотров его коллега по парламенту Николай Давидюк остается бесспорным лидером.

Главной целью своей публичности нардеп называет не монетизацию трафика, а возможность прямого диалога с обществом, получение обратной связи и дожатие необходимых для государства изменений - от бюджетных решений до борьбы с коррупционными схемами.