"Это другой футбол!" Забарный впечатлил Париж и тренера ПСЖ в своем дебютном матче

Украинец дебютировал за ПСЖ

Илья Забарный официально присоединился к французскому клубу во вторник, 12 августа. Несмотря на это, он не участвовал в поединке за Суперкубок УЕФА против "Тоттенхэма", но уже в первом туре чемпионата Франции вышел на поле в стартовом составе.

Украинец провел на поле весь матч. Хотя в начале игры были некоторые ошибки, ПСЖ сумел выиграть с минимальным счетом 1:0.

Забарный в этой игре отметился одним выносом мяча и одним перехватом. Также он продемонстрировал высокую точность передач - 62 точных паса из 65, что составляет 95%.

Забарный прокомментировал свой дебют

После игры Илья поделился своими впечатлениями от дебюта в составе парижан. Защитник отметил, что стиль игры ПСЖ значительно отличается от того, к которому он привык в "Борнмуте".

"Это, безусловно, другой футбол, но мне понравилось. Я обожаю играть в командах, которые владеют мячом. Получил огромное удовольствие и чувствовал себя достаточно хорошо. Болельщики были рядом, и это очень ценно. Они не переставали петь. Мы чувствовали их поддержку на протяжении всего матча", - отмечает Забарный.

Он также добавил, что несмотря на небольшое время, проведенное в команде, он уже чувствует поддержку своих новых одноклубников.

"Я еще не так давно знаком со своими новыми одноклубниками, но это невероятные игроки. Очень счастлив быть здесь с командой, ведь все стараются помогать мне каждый день", - сказал украинец.

Реакция наставника ПСЖ на игру Забарного

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике также остался доволен дебютом украинского защитника. Он высоко оценил его навыки.

"Его технические и физические возможности являются идеальными для стиля игры, который мне нравится. Он комфортно чувствует себя с мячом. Без него он, обычно, его отбирает. Забарный провел хороший матч", - заявил испанский наставник, слова которого приводит "Le Parisien".