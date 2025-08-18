"Это хороший сигнал": Зеленский заявил, что готов к встрече с Трампом и Путиным

Трехсторонняя встреча

Напомним, по словам президента США Дональда Трампа, его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным состоится только в случае, если переговоры между ним и Зеленским сегодня пройдут успешно.

В то же время, как известно, европейские дипломаты уже подбирают площадку для потенциальной трехсторонней встречи.

Также напомним, что Трамп и Путин провели переговоры 15 августа на Аляске.

Среди возможных требований российского диктатора - признание оккупированных украинских территорий "российскими" в обмен на отвод войск с других направлений. В то же время территориальные вопросы планируют обсуждать только при участии Зеленского на следующих переговорах.

Ранее уже сообщалось, что Зеленский готов присоединиться к трехстороннему формату в любой конфигурации, если встреча состоится.