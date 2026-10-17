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"Это позор!": российские блогеры высмеяли выдумки Герасимова о продвижении РФ на Донбассе

21:30 17.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
"Это позор!": российские блогеры высмеяли выдумки Герасимова о продвижении РФ на Донбассе Фото: Владимир Путин и Валерий Герасимов (Getty Images)
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Сразу несколько российских военкоров публично обвинили во лжи начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост блогера Alex Parker Returns.

Герасимов попал под шквал критики после того, как доложил российскому диктатору Владимиру Путину о "полном захвате" города Доброполья и ряде других населенных пунктов Донецкой области.

Начальник Генштаба РФ заявил, что город, являющийся одним из важных логистических узлов украинской обороны, "освобожден" войсками группировки "Центр".

Более того, он заверил главу Кремля, что там "проводятся поисковые мероприятия по выявлению и уничтожению отдельных украинских военнослужащих, которые скрываются в подвалах зданий".

Российский диктатор сразу окрестил это "заметным событием", открывающим путь к границам "ДНР".

На громкие заявления Герасимова и Путина с иронией отреагировал известный российский блогер "Военный информатор".

"Герасимов доложил об освобождении Доброполья, Алексеево-Дружковки, Сергеевки и завершении уничтожения 2-тысячной группировки ВСУ, окруженной в Харьковской области <...> Разбирать все это просто нет смысла", - написал он.

Кроме того, Z-канал показал фрагмент видео Минобороны РФ, которое должно было доказать контроль российских войск над городом, и заявил, что его создали с помощью нейросети. На это указывает нереалистичное поведение солдата с российским флагом.

"Пыпе (Путину - ред.) снова продали очередной Святогорск и Купянск. Это какой-то позор" – возмутился другой Z-блогер Alex Parker Returns.

Напомним, 18 октября Генштаб ВСУ опроверг выдумки Герасимова о продвижении россиян в Донецкой области и Запорожье.

Также мы писали, что Путин публично отдал приказ продолжить массированные удары по Украине.

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