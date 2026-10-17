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"Це ганьба!": російські блогери висміяли вигадки Герасимова про просування РФ на Донбасі

21:30 17.10.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
"Це ганьба!": російські блогери висміяли вигадки Герасимова про просування РФ на Донбасі Фото: Володимир Путін і Валерій Герасимов (Getty Images)
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Одразу кілька російських воєкорів публічно звинуватили в брехні начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис блогера Alex Parker Returns.

Герасимов потрапив під шквал критики після того, як доповів російському диктатору Володимиру Путіну про "повне захоплення" міста Добропілля та низки інших населених пунктів Донецької області.

Начальник Генштабу РФ заявив, що місто, яке є одним із важливих логістичних вузлів української оборони, "звільнене" військами угруповання "Центр".

Ба більше, він запевнив главу Кремля, що там "проводяться пошукові заходи з виявлення та знищення окремих українських військовослужбовців, які переховуються в підвалах будівель".

Російський диктатор одразу охрестив це "помітною подією", яка відкриває шлях до кордонів "ДНР".

На гучні заяви Герасимова та Путіна з іронією відреагував відомий російський блогер "Военный осведомитель".

"Герасимов доповів про звільнення Добропілля, Олексієво-Дружківки, Сергіївки та завершення знищення 2-тисячного угруповання ЗСУ, оточеного в Харківській області Розбирати все це просто немає сенсу", - написав він.

Окрім того, Z-канал показав фрагмент відео Міноборони РФ, яке мало довести контроль російських військ над містом, і заявив, що його створили за допомогою нейромережі. На це вказує нереалістична поведінка солдата з російським прапором.

"Піпє (Путіну - ред.) знову продали черговий Святогірськ і Куп'янськ. Це ганьба!" - обурився інший Z-блогер Alex Parker Returns.

Нагадаємо, 18 жовтня Генштаб ЗСУ спростував вигадки Герасимова про просування росіян на Донеччині та Запоріжжі.

Також ми писали, що Путін публічно наказав продовжити масовані удари по Україні.

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Володимир Путін Донбас Валерий Герасимов Війна Росії проти України
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