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Генштаб опроверг выдумки Герасимова о продвижении россиян в Донецкой и Запорожской областях

12:42 17.10.2026 Сб
3 мин
aimg Татьяна Степанова aimg Ростислав Шаправский
Генштаб опроверг выдумки Герасимова о продвижении россиян в Донецкой и Запорожской областях Фото: Генштаб опроверг выдумки Герасимова о продвижении россиян в Донецкой и Запорожской областях (Getty Images)
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Заявления начальника Генерального штаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова о продвижении российских войск в Донецкой и Запорожской областях не соответствуют действительности.

Об этом РБК-Украина сообщил спикер Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев.

По его словам, из-за отсутствия значительных успехов на поле боя руководство российской армии продолжает создавать для собственного политического руководства и внутренней аудитории иллюзию масштабных побед.

Очередным примером стал доклад Герасимова, построенный на откровенной лжи, манипуляциях и преувеличениях.

"Генеральный штаб Вооруженных ВСУ имеет факты, которые опровергают ложные заявления российского командования по ситуации на линии боевого столкновения", - отметил Ковалев.

Так, в своем докладе Герасимов утверждает, что с 1 сентября российские войска захватили более 1800 квадратных километров украинской территории и 92 населенных пункта.

Однако спикер Генштаба ВСУ отметил, что это неправда. На самом деле, благодаря активным действиям Силы обороны Украины с начала осени освободили больше территорий, чем удалось захватить врага.

Так же не соответствуют действительности заявления Герасимова о захвате Доброполья. Город остается под контролем Украины.

Это не первый случай, когда российское руководство выдает желаемое действительностью. В частности, 1 сентября Путин заявлял о захвате Святогорска, который на самом деле был и остается под контролем Сил обороны Украины.

Неправдивы и утверждения о захвате Константиновки, Алексеево-Дружковки и выходе российских войск на окраины Краматорска.

На утро 17 октября в Константиновке остаются позиции Сил обороны Украины, продолжаются бои. Алексеева-Дружковка также не увлечена врагом, а заявления о выходе в Краматорск не соответствуют реальной ситуации на фронте.

Не соответствуют действительности и заявления о наступлении российских войск в пригороде Славянская и контроль над более чем 50% территории Николаевки.

На самом деле, на южную окраину Николаевки инфильтрировалась небольшая группа противника. Силы обороны проводят ударно-поисковые действия по ее уничтожению.

Также Герасимов заявил о боях за Орехов и захватах Новопавловки и Новоандреевки. По состоянию на 17 октября все три населенных пункта остаются под контролем Вооруженных Сил Украины.

Не соответствует действительности и утверждение о приближении российских войск к южным окрестностям Запорожья на расстояние 5 километров. Линия боевого столкновения уже долгое время остается на расстоянии 22 километров от областного центра.

Очередной выдумкой является заявление о захвате Великомихайловки Днепропетровской области. Российские оккупанты уже не впервые сообщают о якобы захвате этого населенного пункта, пытаясь выдать желаемое за действительное.

По состоянию на 17 октября Великомихайловка остается под контролем Украины, а линия боевого столкновения проходит в 8 километрах к востоку от населенного пункта.

Напомним, ранее мы сообщали, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что с начала 2026 года армия РФ якобы захватила 6500 кв. км украинской территории.

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов также заявил о якобы "уверенном продвижении" армии РФ в Харьковской, Сумской, Донецкой и Запорожской областях, приписав Кремлю захват 310 населенных пунктов с начала года.

Однако реальные успехи оккупантов в 45 раз меньше.

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