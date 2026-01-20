Это двусторонний вопрос: Будапешт не поддержал общую позицию ЕС по Гренландии

По его словам, венгерская сторона считает эту тему двусторонним вопросом, который не относится к компетенции ЕС. Поэтому венгерские власти не рассматривают дискуссию вокруг будущего Гренландии как предмет для общеевропейского реагирования.

Сийярто подчеркнул, что из-за такой позиции страна не присоединится к любому совместному заявлению Евросоюза по этому вопросу, подчеркнув нежелание Будапешта вмешиваться в двусторонний спор.

"Мы считаем, что это двусторонний вопрос, решить который возможно через переговоры между двумя сторонами. Я не считаю, что это дело ЕС - поэтому мы отметили вчера на встрече постоянных представителей, что не считаем необходимым и возможным выходить с совместным заявлением ЕС", - заявил он.