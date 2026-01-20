Это двусторонний вопрос: Будапешт не поддержал общую позицию ЕС по Гренландии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не намерен поддерживать общую позицию Европейского Союза по Гренландии на фоне недавних высказываний президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Петера Сийярто на пресс-конференции в Праге.
По его словам, венгерская сторона считает эту тему двусторонним вопросом, который не относится к компетенции ЕС. Поэтому венгерские власти не рассматривают дискуссию вокруг будущего Гренландии как предмет для общеевропейского реагирования.
Сийярто подчеркнул, что из-за такой позиции страна не присоединится к любому совместному заявлению Евросоюза по этому вопросу, подчеркнув нежелание Будапешта вмешиваться в двусторонний спор.
"Мы считаем, что это двусторонний вопрос, решить который возможно через переговоры между двумя сторонами. Я не считаю, что это дело ЕС - поэтому мы отметили вчера на встрече постоянных представителей, что не считаем необходимым и возможным выходить с совместным заявлением ЕС", - заявил он.
Как сообщало РБК-Украина, Дания и Гренландия предложили НАТО создать миссию в Арктике для укрепления безопасности региона.
Предложение было озвучено после встречи министра обороны Дании Троллса Лунда Поульсена с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и министром иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт в Брюсселе.
Также Дания отправляет дополнительные войска и главнокомандующего в Гренландию для усиления контингента из-за обострения безопасности.
Так, вечером 19 января в поселок Кангерлуссуак должно было прибыть "значительное пополнение" для датских войск, численность которого не раскрывается, включая главнокомандующего армии генерал-майора Петера Бойсена.
Из-за обострения ситуации вокруг Гренландии правительство Дании решило не участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе, отдав приоритет контролю за развитием событий в стратегически важном регионе.