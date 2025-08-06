"Это все из-за меня": почему вы постоянно вините себя и как остановить этот вредный сценарий

Постоянное чувство вины - это не просто эмоция, а привычка, которая может отравлять жизнь годами. Для улучшения качества собственной жизни стоит разобраться, откуда источник этого чувства и как от него избавиться.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал лайф коуч Виталий Курсик.
"Это я виноват", "Я опять все испортил", "Если бы я сделал иначе" - такие мысли знакомы многим. По словам Виталия Курсика, привычка брать на себя вину за все часто формируется еще в детстве.
"Если вас наказывали молчанием, манипулировали словами типа "из-за тебя мне стыдно" или заставляли быть удобным, вина стала способом контролировать себя и мир вокруг", - объясняет эксперт.
Это также может быть способом удержать связь с близкими.
"Если я виноват, значит, могу что-то исправить. Значит не все потеряно", - добавляет Курсик.
По словам лайф коуча, жизнь в режиме постоянного самообвинения не только забирает много энергии, но и разрушает самооценку.
"Даже когда вы правы, даже когда делаете максимум - вы все равно в чем-то виноваты. Это заставляет брать ответственность не только за себя, но и за других. А это токсичная перегрузка", - отмечает он.
Виталий Курсик советует:
"Выход из круга вины - это не бегство. Это о взрослении, о границах, о свободе быть собой", - заключает Виталий Курсик.
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