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Что значит быть взрослым в 21 веке: а вы соответствуете критериям? Проверьте себя

Воскресенье 03 августа 2025 16:35
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Что значит быть взрослым в 21 веке: а вы соответствуете критериям? Проверьте себя Что значит быть взрослым в 21 веке (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В нестабильном мире, где постоянные изменения стали новой нормой, психологическая взрослость приобретает особое значение. Но что это значит - быть по-настоящему взрослым сегодня?

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала семейный психолог Анна Богомолец.

Взрослость - это не о возрасте и не об ответственности

"Психологическая зрелость - это не просто набор навыков или обязанностей. Это внутренняя интеграция: когда вы осознаете, что одновременно являетесь и творцом, и творением, и свидетелем собственного опыта", - объясняет психолог.

Быть взрослым - значит принять свою многослойность: и свет, и тень, и силу, и уязвимость. Это не бегство от себя и не упрощение, а способность оставаться с собой даже в противоречиях.

Как выглядит зрелость в XXI веке

По мнению эксперта, психологическая взрослость сегодня это:

  • баланс между аутентичностью и адаптивностью. Человек не просто реагирует на мир, а сознательно выбирает то, что соответствует его сущности.
  • эмпатия, которая начинается с себя. Только приняв собственную историю, можно действительно слышать других.
  • умение удерживать противоречия. Не идеализировать себя, но и не обесценивать, оставаясь в постоянном движении.
  • сознательный уход за собой. Не только как за телом, а как за живой внутренней экосистемой.

"Психологически взрослый человек - это не о безупречности. Это о партнерстве с собой, где ты и хозяин, и слуга одновременно", - подчеркивает Анна Богомолец.

Такой подход открывает путь к свободе - не той, что основывается на контроле, а той, что рождается из принятия, честности и внутренней устойчивости.

Быть взрослым - значит не все успевать, а быть в контакте со своим "я", которое способно жить и расти даже в меняющемся мире.

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