Как перестать тратить жизнь на неважное и наконец почувствовать себя живым

Вы ежедневно заняты, но не чувствуете, что живете? Вроде все нормально: работа, звонки, дела, даже какие-то сериалы на фоне. Но внутри - пустота и усталость. И главный вопрос: куда уходит мое время и моя жизнь?

Как прекратить тратить свою жизнь на неважное и начать жить на самом деле, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.

Чем вы заняты весь день?

Правда в том, что мы слишком часто живем "на автопилоте". Выполняем ожидания, а не мечты. Соглашаемся на "нормально", потому что боимся остановиться и подумать: "А чего я на самом деле хочу?"

"Знакомое ощущение? День пролетел - а что ты сделал или сделала? Полистал ленту, ответил на десяток "не горит, но сделай", отложил важное "на завтра", выпил кофе, пересмотрел пять видео с котиками. И... все. Вроде и занимался чем-то, а вроде и нет. Это называется имитация жизни. И в ней мы - чемпионы", - говорит эксперт.

Он предлагает задуматься и ответить себе честно: что из этого действительно имело значение? Что приблизило вас к мечте? К цели? К внутреннему спокойствию, а не к выгоранию?

Попробуйте записывать каждый час, что вы делали. Через несколько дней вы будете видеть полную картину того, на что тратите свое время: соцсети, переписка, чужие проблемы, пустые разговоры и встречи.

Определите, что для вас важно на самом деле

Не "что надо", а что действительно имеет значение для вас: семья, здоровье, свобода, развитие, деньги, творчество? Без этого вы живете по чужому сценарию.

Запишите топ-5 вещей, которые вы цените. И посмотрите, сколько времени им реально уделяете.

"Вот несколько вопросов, которые стоит задавать себе каждый день: Это меня наполняет или истощает? Это ведет меня к тому, кем я хочу быть? Это действительно важно - или просто срочное, но чужое? Потому что реальная жизнь начинается не там, где "надо", а там, где "хочу". Не тогда, когда вы выполнили все чеклисты, а когда вы наконец дышите полной грудью", - советует Виталий Курсик.

Говорите "нет" без объяснений

Научитесь отказывать без чувства вины. У каждого, кто что-то делает для себя, появляется очередь желающих "отвлечь на минутку". Это нормально - защищать свое время.

"Фраза, которая меняет жизнь: "Это не в приоритете для меня сейчас". Сделайте хотя бы одно, но важное дело для себя - не для работы, не для других, а именно для себя", - советует коуч.

Позвольте себе делать меньше

Самая большая ловушка - быть занятым 24/7. Но занятость - не синоним важности. Часто это просто бегство от себя.

"Жизнь не состоит из тасков. Она состоит из моментов, которые имеют смысл. Дайте себе пространство. Скука - это тоже ресурс. Начните день не с телефона, а с вопроса: "А чего я хочу от этого дня?" И главное - не ждите понедельника. Начать жить можно даже посреди среды, даже с того места, где вы сейчас", - говорит специалист.

Делайте каждый день хотя бы что-то для себя

Это может быть 15 минут без телефона. Прогулка. Медитация. Книга. Музыка. Даже одно действие в день, которое питает, а не истощает, уже возвращает вас к себе.

"Время - это и есть жизнь. И чем больше мы живем "на автомате", тем меньше в этом всем настоящей жизни, меньше нас самих. Жизнь не начинается "после проекта", "с понедельника", "когда освобожусь". Она продолжается прямо сейчас. И только вы решаете, чем ее наполнить. Если вам трудно понять, что для вас "настоящая жизнь" - всегда поможет специалист, психолог или коуч. Иногда правильный вопрос меняет больше, чем 100 дней "усилий", - резюмирует Виталий Курсик.