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"Это все из-за меня": почему вы постоянно вините себя и как остановить этот вредный сценарий

Среда 06 августа 2025 08:31
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"Это все из-за меня": почему вы постоянно вините себя и как остановить этот вредный сценарий Что делать с хроническим чувством вины (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк
Эксперт: Виталий Курсик

Постоянное чувство вины - это не просто эмоция, а привычка, которая может отравлять жизнь годами. Для улучшения качества собственной жизни стоит разобраться, откуда источник этого чувства и как от него избавиться.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал лайф коуч Виталий Курсик.

Почему мы обвиняем себя

"Это я виноват", "Я опять все испортил", "Если бы я сделал иначе" - такие мысли знакомы многим. По словам Виталия Курсика, привычка брать на себя вину за все часто формируется еще в детстве.

"Если вас наказывали молчанием, манипулировали словами типа "из-за тебя мне стыдно" или заставляли быть удобным, вина стала способом контролировать себя и мир вокруг", - объясняет эксперт.

Это также может быть способом удержать связь с близкими.

"Если я виноват, значит, могу что-то исправить. Значит не все потеряно", - добавляет Курсик.

Почему это истощает

По словам лайф коуча, жизнь в режиме постоянного самообвинения не только забирает много энергии, но и разрушает самооценку.

"Даже когда вы правы, даже когда делаете максимум - вы все равно в чем-то виноваты. Это заставляет брать ответственность не только за себя, но и за других. А это токсичная перегрузка", - отмечает он.

Как разорвать круг вины

Виталий Курсик советует:

  • задавать себе вопрос: "Действительно ли это моя ответственность?"
  • Поймать "внутреннего критика" на горячем: если слышите в своей голове что-то вроде "ты всегда все портишь" - остановитесь
  • отличать вину от ответственности. Признать ошибку - это одно. Но жить с ощущением, будто вы плохой человек, - совсем другое.
  • Позволить себе быть человеком со страхами, ошибками, хаосом в голове и желанием убежать. Это нормально.

"Выход из круга вины - это не бегство. Это о взрослении, о границах, о свободе быть собой", - заключает Виталий Курсик.

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