Это была шутка. Берлускони передумал насчет алкогольного подарка Путина
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони назвал шуткой свои слова, что они с президентом РФ Владимиром Путиным обменялись водкой и вином.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Adnkronos.
Берлускони утверждает, что во время встречи с депутатами, победившими на выборах от его партии "Вперед, Италия", он говорил, что обменялся с Владимиром Путиным поздравительными письмами по случаю дней рождений.
По его словам, один из депутатов спросил, обменялись ли они подарками, на что Берлускони ответил: "Конечно, 20 бутылками водки и 20 бутылками вина".
По его словам, все поняли, что он шутит. Но некоторые СМИ восприняли эту информацию всерьез.
Ранее мы писали, что в Еврокомиссии заявили, что 20 бутылок водки, подаренных Сильвио Берлускони на день рождения от президента России Владимира Путина, нарушают европейские санкции, введенные после вторжения в Украину.
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