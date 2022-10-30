Це був жарт. Берлусконі передумав щодо алкогольного подарунку Путіна

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі назвав жартом свої слова, що вони із президентом РФ Володимиром Путіним обмінялися горілкою та вином.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Adnkronos .

Берлусконі стверджує, що під час зустрічі з депутатами, які перемогли на виборах від його партії "Вперед, Італія", він казав, що обмінявся з Володимиром Путіним листами з нагоди днів народжень.

За його словами, один із депутатів запитав, чи обмінялися вони подарунками, на що Берлусконі відповів: "Звичайно, 20 пляшками горілки та 20 пляшками вина".

За його словами, всі зрозуміли, що він жартує. Але деякі ЗМІ сприйняли цю інформацію серйозно.