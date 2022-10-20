Еврокомиссия обвинила Берлускони в нарушении санкций из-за водки Путина

В Еврокомиссии заявили, что 20 бутылок водки, подаренных Сильвио Берлускони на день рождения от президента России Владимира Путина, нарушают европейские санкции, введенные после вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, чья партия Forza Italia войдет в состав нового коалиционного правительства Италии, на этой неделе вызвал полемику, заявив, что возобновил связь с Путиным.

"На мой день рождения он прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо", - заявил Берлускони.

Пакет санкций ЕС, согласованный в апреле, расширил запрет на импорт российских товаров, включая спиртные напитки, в том числе водку, говорится в заявлении представителя Еврокомиссии, добавив, что исключения для подарков не предусмотрены.

Тем не менее по их словам, применение санкций зависит от отдельных государств-членов ЕС, и было не сразу ясно, будут ли итальянские власти предпринимать какие-либо действия для расследования этого дела.