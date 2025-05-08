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"Это был сюрприз": священник рассказал, как кардиналы выбрали Папу Льва XIV

Фото: Папа Римский Лев XIV (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Роман Кот

Избрание Роберта Фрэнсиса Прево новым Папой Римским стало сюрпризом. Его имя не фигурировало среди фаворитов.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил римско-католический священник, директор "Радио Мария" Алексей Самсонов.

Он отметил, что последние конклавы длились недолго - всего 2-3 дня. Исключением не стал и этот. 

Священник предположил, что в ходе первого голосования кардиналы увидели, кто сколько голосов набирает. И после этого они пообщались, приняли решение, помолились и был избран новый Папа. 

"Этот новый Папа - это сюрприз, это неожиданно, другие имена прежде назывались. Но в церкви Дух Святой может делать эти сюрпризы. Мы видим, что Папа молод, энергичен, в хорошей форме, поэтому ждем того, как он поведет свой понтификат", - подчеркнул он. 

Новый Папа Римский

Напомним, сегодня, 8 мая, на второй день конклава был избран новый Папа Римский. Кардиналы поддержали кандидатуру американца Роберта Фрэнсиса Прево.

Таким образом, Роберт Прево стал первым в истории Папой Римским из США. Его папское имя будет Лев XIV.

Новый понтифик уже обратился к верующим. Он пожелал всем мира, а также призвал всех людей проявлять любовь и "строить мосты".

Нового Папу уже успел поздравить президент Украины Владимир Зеленский. Он пожелал ему долголетия, здоровья и процветания.

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ВатиканПапа римский