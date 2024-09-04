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С какой целью Россия ударила по учебному центру в Полтаве: мнение эксперта

Среда 04 сентября 2024 16:06
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С какой целью Россия ударила по учебному центру в Полтаве: мнение эксперта Фото: последствия удара по Полтаве (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Целью вчерашнего вражеского удара по Полтаве, 3 сентября, было усиление негативных настроений среди украинцев. Российская Федерация (РФ) уделяет серьезное внимание военной психологии и психологическому террору.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии YouTube-канала РБК-Украина.

По словам Мусиенко, враг рассматривал учебный центр в Полтаве, как объект, удар по которому приведет к серьезным страданиям, а также разрушениям. В частности, россияне сознательно понимали, что рядом с объектом расположены больница и гражданская застройка.

Вместе с тем, Россия уделяет серьезное внимание военной психологии и психологическому террору, в связи с чем враг, в первую очередь, ведет психологическую войну этими обстрелами.

"Они видят, что у нас идут активные обсуждения, что будет с Покровском, здесь катастрофа F-16. И поэтому они выбрали этот момент для усиления террора по гражданским объектам, чтобы спровоцировать негативные настроения. И деморализовать общество, которое не деморализуется. Но они в это не могут поверить, что это может быть. И поэтому продолжают совершать эти ужасные преступления", - добавил эксперт.

Удар по учебному центру в Полтаве

Вчера утром, 3 сентября, оккупанты нанесли удар баллистической ракетой по Полтаве. В результате было частично разрушено шестиэтажное здание учебного корпуса, а также повреждены три многоквартирных дома, пять частных домов и офисное помещение.

По состоянию на утро 4 сентября, количество погибших в Полтаве составляет 53 человека. Министерство внутренних дел (МВД) сообщило о 298 пострадавших.

Подробнее об атаке РФ на Полтаву читайте в материале РБК-Украина.

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