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Будут ужасные два года, - Байден о возможной победе республиканцев на выборах в Конгресс

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Байден заявил, что победа республиканцев на сегодняшних выборах будет означать "ужасные два года" для его правления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщает CNN, Байден на мероприятии по сбору средств в Чикаго сказал: "Если мы проигрываем палату представителей и сенат, это будут ужасные два года. Хорошая новость заключается в том, что у меня есть ручка для подписания вето".

В свою очередь, экс-президент США Дональд Трамп сегодня после голосования во Флориде призвал сограждан прийти на участки и заявил о надежде на "правильные итоги" выборов, а также пообещал "впечатляющие" новости из его резиденции Мар-а-Лаго.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 8 ноября в США проходят промежуточные выборы в Конгресс. По их итогам станет известно, сохранят ли демократы большинство в парламенте, или контроль перейдет к республиканцам. Смена большинства в Конгрессе может сказаться на дальнейшей политике США, в том числе и в вопросах военной помощи Украине.

Также раньше мы писали, что республиканская партия США может объявить импичмент президенту Джо Байдену в случае победы на промежуточных выборах и получения контроля над Сенатом.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденКонгресс США