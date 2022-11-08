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Будуть жахливі два роки, - Байден про можливу перемогу республіканців на виборах до Конгресу

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Байден заявив, що перемога республіканців на сьогоднішніх виборах означатиме "жахливі два роки" для його правління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляє CNN, Байден на заході зі збору коштів у Чикаго сказав: "Якщо ми програємо палату представників та сенат, це будуть жахливі два роки. Хороша новина полягає в тому, що я маю ручку для підписання вето".

У свою чергу, екс-президент США Дональд Трамп сьогодні після голосування у Флориді закликав співгромадян прийти на дільниці та заявив про надію на "правильні підсумки" виборів, а також пообіцяв "вражаючі" новини з його резиденції Мар-а-Лаго.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 8 листопада в США проходять проміжні вибори до Конгресу. За їхніми підсумками стане відомо, чи збережуть демократи більшість у парламенті, або ж контроль перейде до республіканців. Зміна більшості в Конгресі може позначитися на подальшій політиці США, зокрема й у питаннях військової допомоги Україні.

Також раніше ми писали, що республіканська партія США може оголосити імпічмент президенту Джо Байдену у разі перемоги на проміжних виборах та здобуття контролю над Сенатом.

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