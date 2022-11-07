Промежуточные выборы в США. Кого выбирают и почему это важно для Украины

Во вторник, 8 ноября, в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. По их итогам станет известно, сохранят ли демократы большинство в парламенте, или контроль перейдет к республиканцам. Смена большинства в Конгрессе может сказаться на дальнейшей политике США, в том числе и в вопросах военной помощи Украине.

Все, что известно о выборах в США и насколько их результат важен – в материале РБК-Украина .

Кого выбирают в США

8 ноября 2022 американцы будут голосовать за кандидатов в Конгресс – законодательный орган власти США, который представляет собой двухпалатный парламент.

В состав нижней палаты Конгресса, Палаты представителей, входит 435 депутатов. Их выдвигают от каждого штата пропорционально количеству населения. Состав Палаты представителей полностью переизбирается каждые два года.

Верхняя палата Конгресса, Сенат, состоит из 100 сенаторов. Каждые два года третья часть Сената обновляется. Голосование за кандидатуры 35 сенаторов пройдет одновременно с выборами в Палату представителей.

Выборы в Конгресс США называют промежуточными или midterm elections, поскольку они проводятся ровно в середине срока действующего президента.

Американцы голосуют как досрочно (по почте), так и на избирательных участках в установленный день. Официальные итоги должны объявить не позднее 29 ноября. Новый состав Конгресса вступит в свои полномочия 3 января 2023 года.

Помимо голосования за конгрессменов, 8 ноября в США пройдут выборы губернаторов 36 штатов.

Чем важны промежуточные выборы в Штатах

На данный момент большинство в обеих палатах Конгресса сохраняет Демократическая партия, представителем которой является и нынешний глава государства Джо Байден.

Однако после выборов ситуация может измениться. В обществе в последние месяцы растет недовольство экономической ситуацией в стране из-за стремительного роста цен. Эту тему в предвыборной гонке используют республиканцы, подчеркивая, что проводимая демократами политика еще больше подстегивает инфляцию.

Согласно прогнозам перед голосованием, контроль как минимум над одной палатой Конгресса может перейти к оппозиционной Республиканской партии.

Вероятно, республиканцы получат большинство в Палате представителей, а в Сенате представители обеих политических сил имеют примерно равные шансы. Такой исход выборов может усложнить Джо Байдену вторую половину его президентской каденции – проводить законодательные инициативы в парламенте станет труднее.

К тому же, результаты промежуточного голосования способны повлиять на ход выборов главы государства в 2024 году.

Победа той или иной партии имеет большое значение в так называемых "колеблющихся" штатах (Пенсильвания, Аризона и пр.), где симпатии избирателей переходят от одной к другой партии на каждых выборах президента.

Также в этот вторник американцы выберут губернаторов и членов законодательных собраний 36 штатов. А согласно избирательной системе США, именно администрации штатов главным образом ответственны за проведение президентских выборов и подведение их итогов.

К примеру, во время прошлых выборов сторонники Трампа пытались заблокировать назначение выборщиков и отменить результаты голосования.

Как выборы в США могут повлиять на помощь Украине

Вероятная победа Республиканской партии на выборах в Конгресс стала поводом для беспокойства украинцев, поскольку среди представителей данной политической силы неоднократно звучали скептические заявления о продолжении помощи нашей стране в борьбе с российской агрессией.

Республиканцы разделились на тех, кто видит необходимость сдерживать Россию, и тех, кто предпочитает более изоляционистскую внешнюю политику.

Так, лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти заявлял, что Украине не будут "выписывать чек без обозначения суммы" игнорируя внутренние проблемы США, когда страна переживает экономический спад.

В оппозиции подчеркивали необходимость "надлежащего контроля" за выделяемыми Украине деньгами.

Также республиканцы выступали за предоставление гарантий, что и партнеры США по НАТО возьмут на себя ответственность и бремя расходов.

Крыло республиканцев-сторонников бывшего президента Дональда Трампа поддерживает его критику Белого дома по вопросу Украины.

"Трамписты" придерживаются изоляционистских взглядов: Украина находится далеко, а американской власти стоит думать прежде всего о проблемах собственных граждан и тратить свои деньги на них, а не на украинцев.

При этом среди членов Республиканской партии есть много сторонников продолжения помощи Украине, а в некоторых случаях даже ее увеличения. О неизменности в вопросах поддержки, несмотря на исход выборов, говорят и в Белом доме.

Во время своего визита в Киев 4 ноября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что военная и финансовая помощь Украине со стороны Штатов продолжится, независимо от того, каким будет результат выборов в Конгресс.

В Госдепе США также уверяют в сохранении поддержки нашей страны после выборов.

По словам помощницы госсекретаря США Карен Донфрид, в Республиканской и Демократической партиях очень поддерживают Украину в борьбе с российскими оккупантами. Хотя иногда и звучат голоса сомневающихся, есть полная ясность – что правильно и неправильно в этой войне. Люди верят, что украинцы сражаются за принципы, в которые верят американцы.

"Вы видите, что большинство членов Конгресса голосуют за поддержку Украины. Я считаю, что это продолжится, потому что эти члены Конгресса представляют американское общественное мнение", – сказала Донфрид в интервью РБК-Украина.

В то же время на фоне опасений, что после выборов в США помощь Украине может сократиться, законодатели и от Демократической, и от Республиканской партии могут принять крупнейший пакет помощи в 50 млрд долларов, которого бы хватило на весь следующий год.

Проголосовать за него могут до вступления в полномочия нового состава Конгресса в январе 2023 года.

Еще одним инструментом военной помощи Украине остается ленд-лиз, решения по которому президент США может принимать без участия Конгресса.