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Республиканцы могут инициировать импичмент Байдена: названы условия

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Вашингтон, Понедельник 07 ноября 2022 18:39
Республиканцы могут инициировать импичмент Байдена: названы условия Фото: республиканцы могут инициировать импичмент Байдену (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Республиканская партия США может объявить импичмент президенту Джо Байдену в случае победы на промежуточных выборах и получения контроля над Сенатом.

Об этом заявил лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы никогда не будем использовать импичмент в политических целях. Это не значит, что в случае, если возникнет соответствующая ситуация, это не будет использовано в другое время", – отметил Маккарти.

Он не уточнил, какими могут быть условия объявления импичмента Байдену в таком случае. В то же время он отметил необходимость расследовать обстоятельства вывода войск США из Афганистана и происхождение пандемии коронавируса.

Лидер республиканцев в Палате представителей также заверил, что поддерживает предоставление помощи Украине для противостояния России.

"Я очень поддерживаю Украину. Думаю, в дальнейшем нужен механизм подотчетности… Всегда нужно не просто давать карт-бланш, а убеждаться, что ресурсы идут туда, где они нуждаются. И также обеспечить Конгрессу и в частности Сенату возможность открыто это обсуждать", – сказал он.

Ранее мы писали, что лидер республиканцев в Конгрессе США призвал Байдена увеличить помощь Украине. Это связано с активизацией Россией ракетных ударов по украинской энергетической структуре.

Также сообщалось, что мировые СМИ писали о том, что республиканцы, если вернут контроль над Конгрессом США, будут иметь право заблокировать любую помощь Украине, однако они скорее замедлят или сократят ее поток, чем остановят его.

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