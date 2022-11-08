Будут ужасные два года, - Байден о возможной победе республиканцев на выборах в Конгресс

Байден заявил, что победа республиканцев на сегодняшних выборах будет означать "ужасные два года" для его правления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщает CNN, Байден на мероприятии по сбору средств в Чикаго сказал: "Если мы проигрываем палату представителей и сенат, это будут ужасные два года. Хорошая новость заключается в том, что у меня есть ручка для подписания вето". В свою очередь, экс-президент США Дональд Трамп сегодня после голосования во Флориде призвал сограждан прийти на участки и заявил о надежде на "правильные итоги" выборов, а также пообещал "впечатляющие" новости из его резиденции Мар-а-Лаго.