Бойцы спецназа чудом выжили под обстрелом россиян возле Херсона и показали видео
Бойцы спецназа чудом выжили после танкового обстрела. Им даже удалось снять на камеру "прилет" снаряда, выпущенного из машины оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций (ССО) ВСУ.
"На этих уникальных кадрах - фрагмент операции в Херсонской области, во время которой россияне были выбиты из нескольких населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Как отмечается, именно бойцы ССО первыми заходили в оккупированные деревни и буквально выжимали из них противника.
Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 370 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 60 800 военнослужащих.
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