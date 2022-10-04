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Бойцы спецназа чудом выжили под обстрелом россиян возле Херсона и показали видео

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Украина, Вторник 04 октября 2022 12:44
Бойцы спецназа чудом выжили под обстрелом россиян возле Херсона и показали видео Фото: бойцы спецназа попали под обстрел оккупантов под Херсоном (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы спецназа чудом выжили после танкового обстрела. Им даже удалось снять на камеру "прилет" снаряда, выпущенного из машины оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций (ССО) ВСУ.

"На этих уникальных кадрах - фрагмент операции в Херсонской области, во время которой россияне были выбиты из нескольких населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, именно бойцы ССО первыми заходили в оккупированные деревни и буквально выжимали из них противника.

Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 370 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 60 800 военнослужащих.

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