Бойцы спецназа чудом выжили под обстрелом россиян возле Херсона и показали видео

Бойцы спецназа чудом выжили после танкового обстрела. Им даже удалось снять на камеру "прилет" снаряда, выпущенного из машины оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций (ССО) ВСУ.

"На этих уникальных кадрах - фрагмент операции в Херсонской области, во время которой россияне были выбиты из нескольких населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, именно бойцы ССО первыми заходили в оккупированные деревни и буквально выжимали из них противника.