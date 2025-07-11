Конец "легенды": единственный российский авианосец "Кузнецов" могут пустить на металлолом

Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов", который с 2018 года находится в ремонте, может отправиться на металлолом. Российское министерство обороны рассматривает возможность отказаться от восстановления корабля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское издание " Известия ".

Со ссылкой на собственные источники издание пишет, что сейчас ремонт и модернизацию авианосца прекращено. Вопрос о его дальнейшей судьбе решат в ближайшее время.

Российская "Объединенная судостроительная корпорация", которая восстанавливает авианосец, переадресовала запрос о комментарии на минобороны РФ и руководство военно-морского флота. А там ответов не дали.

Бывший командующий Тихоокеанским флотом РФ адмирал Сергей Авакянц заявил российским пропагандистам, что отказ от ремонта авианосца является вполне правильным, поскольку "Кузнецов" - это "дорогое и неэффективное оружие". Корабль по сути "остается только взять, разрезать на металлолом и утилизировать".

В то же время контр-адмирал запаса Сергей Чекмасов заявил изданию, что несмотря на необходимость иметь по одному авианосному соединению на Северном и Тихоокеанском флотах, это вопрос в первую очередь денег. Ведь все финансы сжирает "СВО".

А другие российские эксперты предлагают "строить новый корабль": "Кузнецов" служит с 1985 года, ему исполнилось 40 лет. Это большой возраст для современного боевого корабля. При этом они признают - палубной авиации для будущего корабля нет, поскольку Су-33 устаревшие. Поэтому предлагают покупать китайские самолеты.