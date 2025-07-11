Конец "легенды": единственный российский авианосец "Кузнецов" могут пустить на металлолом
Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов", который с 2018 года находится в ремонте, может отправиться на металлолом. Российское министерство обороны рассматривает возможность отказаться от восстановления корабля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское издание "Известия".
Со ссылкой на собственные источники издание пишет, что сейчас ремонт и модернизацию авианосца прекращено. Вопрос о его дальнейшей судьбе решат в ближайшее время.
Российская "Объединенная судостроительная корпорация", которая восстанавливает авианосец, переадресовала запрос о комментарии на минобороны РФ и руководство военно-морского флота. А там ответов не дали.
Бывший командующий Тихоокеанским флотом РФ адмирал Сергей Авакянц заявил российским пропагандистам, что отказ от ремонта авианосца является вполне правильным, поскольку "Кузнецов" - это "дорогое и неэффективное оружие". Корабль по сути "остается только взять, разрезать на металлолом и утилизировать".
В то же время контр-адмирал запаса Сергей Чекмасов заявил изданию, что несмотря на необходимость иметь по одному авианосному соединению на Северном и Тихоокеанском флотах, это вопрос в первую очередь денег. Ведь все финансы сжирает "СВО".
А другие российские эксперты предлагают "строить новый корабль": "Кузнецов" служит с 1985 года, ему исполнилось 40 лет. Это большой возраст для современного боевого корабля. При этом они признают - палубной авиации для будущего корабля нет, поскольку Су-33 устаревшие. Поэтому предлагают покупать китайские самолеты.
"Авианесущий флот" СССР
Советский Союз не мог строить авианосцы, как США, поэтому в Москве приняли решение создать новый класс кораблей - тяжелые авианесущие крейсеры. Для них авиагруппа была только частью вооружения, а не главным видом, как на авианосцах. В частности, главным оружием "Кузнецова" и его систершипов были пусковые установки противокорабельных ракет "Гранит".
Всего до распада Советский Союз успел построить пять авианесущих крейсеров, еще два остались недостроенными по состоянию на 1991 год:
- "Киев": принят в состав флота в 1975 году, списан в 1993 году, продан Китаю. Сейчас находится на якорной стоянке в порту Тяньцзинь, является частью китайского тематического парка "Бинхай".
- "Минск": принят в состав флота в 1978 году, списан в 1993 году. Продан Южной Корее, перепродан Китаю, превращен в корабль-музей. Сгорел в результате пожара 16 октября 2024 года.
- "Новороссийск": принят в состав флота в 1982 году, списан в 1993 году. Продан Южной Корее, разобран на металл в 1997 году.
- "Адмирал Кузнецов": принят в состав флота в 1991 году. С 2018 года находится на ремонте.
- "Адмирал Горшков": принят в состав флота в 1987 году. В 2004 году продан Индии, перестроен, сейчас несет службу в индийском ВМС под названием "Викрамадитья".
- "Варяг"/"Украина": недостроенный в Николаеве на 1991 год. В 1998 году продан Китаю за 25 млн долларов США. Продавался, как музей, но Китай соврал и достроил корабль, как полноценный авианосец, которому дал имя "Ляонин".
- "Ульяновск": недостроенный в Николаеве на 1991 год. В 1992 году по приказу вице-премьера Константина Масика разобран на металлолом.
Позор российского флота
Авианосец "Кузнецов" находится на ремонте с 2018 года, при этом на нем произошел ряд инцидентов. Так, уже в октябре 2018 года крупнейший в России плавучий док затонул под Мурманском в тот момент, когда на стапелях находился "Кузнецов": корабль получил сильные повреждения. А в 2019 году на авианосце произошел крупный пожар.
Планировалось, что "Кузнецов" выйдет в море уже в конце 2022 года. Но сроки ремонта в очередной раз затянули, а в конце декабря 2022 года на корабле произошел очередной пожар, который окончательно приковал "Кузнецова" к причалам.
Предполагается, что российские чиновники превратили корабль в огромную коррупционную схему. На "ремонте" "Кузнецова" могли "распилить" от 60 до 120 миллиардов рублей.
Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляли, что авианосец РФ "Адмирал Кузнецов" находится в критическом состоянии. Также стало известно, что часть его экипажа отправили воевать в Украину, а самолеты начали использовать для сопровождения Ту-95МС.
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