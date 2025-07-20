ua en ru
Вс, 20 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Это не авианосец: Плетенчук сказал, почему кража "Кузнецова" в Украине вышла РФ боком

Украина, Воскресенье 20 июля 2025 19:37
UA EN RU
Это не авианосец: Плетенчук сказал, почему кража "Кузнецова" в Украине вышла РФ боком Фото: "Кузнецов" в российском плавучем доке (росСМИ)
Автор: Антон Корж

Россия за все время своего существования не построила ни одного авианосца, поскольку единственный корабль этого класса, который сейчас есть у россиян, "Адмирал Кузнецов", Кремль украл у Украины. Но эта кража не принесла россиянам счастья - корабль стал обузой, а не достоянием.

Об этом рассказал спикер Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

Плетенчук отметил, что СССР и Россия на самом деле никогда не имели авианосцев. То, что россияне называют "авианесущий крейсер" - это просто военный корабль с палубой для небольшого количества самолетов.

Советский Союз за 70 лет так и не смог построить ни одного настоящего авианосца - только авианесущие крейсеры. А всех судостроительных "талантов" россиян хватило только на то, чтобы украсть украинский крейсер "Адмирал Кузнецов", который в 1991 году должен был перейти Украине.

"Далеко не все знают, что этот авианесущий крейсер был банально украден. Когда происходил раздел Черноморского флота, россияне украинскую часть команды оставили на берегу, перегнали его в таком срочном порядке на север и включили в состав Северного флота", - рассказал Плетенчук.

По словам спикера ВМС ВСУ, кража россиянам счастья не принесла. Корабль стал для них обузой. У Кремля нет технологий, нет специализированных самолетов, нет возможности провести качественный ремонт крейсера.

Россия просто не может содержать корабль в работоспособном состоянии, поскольку у него проблемы везде - начиная от машинного отделения и заканчивая авиационным хозяйством на палубе. Поэтому фактически "Кузнецов" стал для россиян проблемой, а не гордостью военно-морского флота.

Позор российского флота

"Кузнецов" находится на ремонте с 2018 года, при этом на нем произошел ряд инцидентов - авария плавучего дока и несколько пожаров. Например, в конце декабря 2022 года на корабле произошел пожар, который окончательно приковал "Кузнецова" к причалам.

Предполагается, что российские чиновники превратили корабль в огромную коррупционную схему. На "ремонте" "Кузнецова" могли "распилить" от 60 до 120 миллиардов рублей.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляли, что авианосец РФ "Адмирал Кузнецов" находится в критическом состоянии. Также стало известно, что часть его экипажа отправили воевать в Украину, а самолеты начали использовать для сопровождения Ту-95МС.

А в июле 2025 года в России вообще заговорили о списании крейсера на металлолом. Мол, корабль, построенный 40 лет назад, уже не соответствует вызовам современности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
Новости
Алиев "поджог" россиян: принял в подарок шевроны ВСУ и сказал "продолжайте так же"
Алиев "поджог" россиян: принял в подарок шевроны ВСУ и сказал "продолжайте так же"
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе