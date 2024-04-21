ЦАХАЛ совершил рейд на Западном Берегу, убиты минимум 14 человек, - The Times of Israel

Война в Израиле

ХАМАС вторгся на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Террористы стали убивать и захватывать мирных жителей. В свою очередь, Израиль обїявил войну в Секторе Газа по ликвидации ХАМАС.

В начале апреля стало известно об выводе израильских войск с южной части Сектора Газа.

К слову, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что наступление на ХАМАС продолжится, несмотря на принятие Совбезом ООН резолюции о прекращении огня в Газе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.