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Израиль вывел почти все войска с юга Сектора Газа

Израиль, Воскресенье 07 апреля 2024 16:00
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Израиль вывел почти все войска с юга Сектора Газа Фото: Израиль оставил всего одну бригаду на юге Сектора Газа (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Армия обороны Израиля в ночь на 7 апреля вывела почти все свои войска из южной части сектора Газа. В настоящее время в Секторе Газа остается всего одна израильская бригада - "Нахаль".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Вывод израильских войск с юга Сектора Газа произошел после четырех месяцев непрерывных боев в районе Хан-Юнис.

Как отметили в Times of Israel, у бригады "Нахаль" задача обеспечить безопасность так называемого коридора Нецарим, который с востока на запад пересекает Сектор Газа. Этот коридор протяженностью более шести километров Израиль завершил строить в 2024 году.

Коридор позволяет Армии обороны Израиля совершать рейды в северной и центральной части Газы, не позволяет палестинцам возвращаться в северную часть Сектора и позволяет гуманитарным организациям доставлять помощь непосредственно в северную часть Газы.

Война в Секторе Газа

Прошлой осенью боевики террористической группировки ХАМАС напали на территорию Израиля из Сектора Газа. В ответ Израиль ввел войска в Сектор Газа и начал военную операцию по ликвидации ХАМАС.

В середине марта Нетаньяху заявлял, что Израиль близок к завершению последней части боевых действий в секторе Газа. Как заявлял израильский премьер, военная операция может завершиться примерно через месяц или два.

Однако, как заявлял Нетаньяху, армия Израиля намерена продолжить наступление на город Рафах на южной границе сектора Газа. Хотя президент США Джо Байден ранее в одном из интервью предупредил, что такое наступление может быть "красной линией".

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Израиль Сектор Газа
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