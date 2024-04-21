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ЦАХАЛ здійснив рейд на Західному Березі, вбито щонайменше 14 людей, - The Times of Israel

Фото: ЦАХАЛ здійснив рейд на Західному Березі, вбито щонайменше 14 людей (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Гуманітарна організація "Палестинський Червоний Півмісяць" повідомила, що мінімум 14 людей убито під час рейду ЦАХАЛу в таборі біженців Нур-Шамс на півночі Західного берега.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

“Наразі наші екіпажі відвезли 14 мучеників з табору Нур-Шамс до лікарні”, - повідомляє Палестинський Червоний Півмісяць.

Заяви ЦАХАЛу щодо доповіді ПЧП немає.

Раніше сьогодні Армія оборони Ізраїлю заявила, що війська вбили 10 бойовиків у ході контртерористичної операції, яка, за їхніми словами, розпочалася у четвер.

Війна в Ізраїлі

ХАМАС вторгся на територію Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. Терористи стали вбивати та захоплювати мирних жителів. Своєю чергою, Ізраїль заявив війну в Секторі Газа з ліквідації ХАМАС.

На початку квітня стало відомо про виведення ізраїльських військ із південної частини Сектору Газа.

До речі, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що наступ на ХАМАС продовжиться, попри ухвалення Радбезом ООН резолюції про припинення вогню в Газі.

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ІзраїльСектор Газа