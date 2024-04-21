ЦАХАЛ совершил рейд на Западном Берегу, убиты минимум 14 человек, - The Times of Israel

Гуманитарная организация "Палестинский Красный Полумесяц" сообщила, что минимум 14 человек убиты во время рейда ЦАХАЛа в лагере беженцев Нур-Шамс на севере Западного берега.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Ранее сегодня Армия обороны Израиля заявила, что войска убили 10 боевиков в ходе контртеррористической операции, которая, по их словам, началась в четверг.

Заявления ЦАХАЛа по поводу доклада ПКП нет.

“На данный момент наши экипажи отвезли 14 мучеников из лагеря Нур-Шамс в больницу”, - сообщает Палестинский Красный Полумесяц.

Война в Израиле

ХАМАС вторгся на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Террористы стали убивать и захватывать мирных жителей. В свою очередь, Израиль обїявил войну в Секторе Газа по ликвидации ХАМАС.

В начале апреля стало известно об выводе израильских войск с южной части Сектора Газа.

К слову, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что наступление на ХАМАС продолжится, несмотря на принятие Совбезом ООН резолюции о прекращении огня в Газе.

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