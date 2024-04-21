ЦАХАЛ здійснив рейд на Західному Березі, вбито щонайменше 14 людей, - The Times of Israel

Гуманітарна організація "Палестинський Червоний Півмісяць" повідомила, що мінімум 14 людей убито під час рейду ЦАХАЛу в таборі біженців Нур-Шамс на півночі Західного берега.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

“Наразі наші екіпажі відвезли 14 мучеників з табору Нур-Шамс до лікарні”, - повідомляє Палестинський Червоний Півмісяць. Заяви ЦАХАЛу щодо доповіді ПЧП немає. Раніше сьогодні Армія оборони Ізраїлю заявила, що війська вбили 10 бойовиків у ході контртерористичної операції, яка, за їхніми словами, розпочалася у четвер.