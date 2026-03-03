ЦАХАЛ заявил о ликвидации в Ливане командира "исламского джихада"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении одного из командиров палестино-исламского джихада в Ливане - Абу Хамзы Рами, который отвечал за террористические операции против ЦАХАЛа и израильтян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦАХАЛ в Telegram.

Ликвидация командира джихадистов прошла в ливанском городе Бейрут, во время ничего удара 2 марта, сообщили в командовании армии Израиля.

Ликвидированный Абу Хамза Рами занимал свою должность в течение нескольких лет. В Израиле его считают ответственным за планирование и реализацию сотен атак, направленных против израильских военных и гражданских лиц.

В оборонном ведомстве отметили, что в последнее время Рами активно занимался подготовкой боевиков спецподразделения "Нухба", вербовкой новых членов группировки и организацией поставок оружия.

Кроме того, во время проведения операции "Северные стрелы" (операции ЦАХАЛа против "Хезболлы" осенью 2024 года - ред.) он занимался перемещением сил террористов на сирийско-ливанской границе и координировал их действия против израильских войск в южной части Ливана.

"Его ликвидация наносит серьезный удар по способности "Палестинского исламского джихада" проводить террористические операции против Государства Израиль и его граждан", - отметили в пресс-службе ЦАХАЛ.

В израильской армии также добавили, что продолжат работу по нейтрализации любых угроз безопасности страны.