ЦАХАЛ заявил о ликвидации главы Комитета народного сопротивления Газы при авиаударах

По словам израильских военных, боевая авиация нанесла удар по городу Рафах на юге Газы после получения информации от спецслужбы ШАБАК, что занимается контрразведывательной деятельностью и обеспечением внутренней безопасности страны.

В результате этих атак погиб руководитель военного крыла "Комитета народного сопротивления" Газы - эту организацию Израиль считает террористической.

Как говорится в публикации, Комитеты народного сопротивления являются третьей по величине террористической группировкой в секторе после ХАМАС и Палестинского "Исламского джихада".

Также в ЦАХАЛе заявили о нанесении удара по нескольким членам отрядов "коммандос" ХАМАС "Нухба", которые возглавили наступление на Израиль 7 октября. По данным военных, в результате атак погибло более десяти членов "Нухбы".

Кроме того, израильские военные сообщили, что за последние 24 часа они уничтожили сотни объектов ХАМАС, в том числе стартовые площадки противотанковых ракет, туннельные шахты, разведывательную инфраструктуру и различные командные центры.