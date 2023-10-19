ЦАХАЛ заявил о ликвидации главы Комитета народного сопротивления Газы при авиаударах

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о ликвидации во время нанесения авиаударов этой ночью главы военного крыла группировки "Комитеты народного сопротивления" Газы Рафата Абу Хилала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
По словам израильских военных, боевая авиация нанесла удар по городу Рафах на юге Газы после получения информации от спецслужбы ШАБАК, что занимается контрразведывательной деятельностью и обеспечением внутренней безопасности страны.
В результате этих атак погиб руководитель военного крыла "Комитета народного сопротивления" Газы - эту организацию Израиль считает террористической.
Как говорится в публикации, Комитеты народного сопротивления являются третьей по величине террористической группировкой в секторе после ХАМАС и Палестинского "Исламского джихада".
Также в ЦАХАЛе заявили о нанесении удара по нескольким членам отрядов "коммандос" ХАМАС "Нухба", которые возглавили наступление на Израиль 7 октября. По данным военных, в результате атак погибло более десяти членов "Нухбы".
Кроме того, израильские военные сообщили, что за последние 24 часа они уничтожили сотни объектов ХАМАС, в том числе стартовые площадки противотанковых ракет, туннельные шахты, разведывательную инфраструктуру и различные командные центры.
Ранее сообщалось, что 17 октября израильская армия ликвидировала одного из руководителей ХАМАСа. Этот момент попал на видео.
Напомним также, перед этим израильские военные ликвидировали главу региональной разведки ХАМАС. Имя боевика военные не раскрывают, но выложили видео с моментом удара ракеты.
Также стало известно ранее о ликвидации командира "Южного округа" ХАМАС после авиаудара ЦАХАЛа.
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