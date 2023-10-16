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Израиль заявил о ликвидации главы региональной разведки ХАМАС

Понедельник 16 октября 2023 19:15
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Израиль заявил о ликвидации главы региональной разведки ХАМАС Иллюстративное фото: Израиль заявил о ликвидации главы региональной разведки ХАМАС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ракетным ударом по Сектору Газа ликвидировала главу региональной разведки ХАМАС.

Об этом сказано в заявлении ЦАХАЛ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Как уточнили в Армии обороны Израиля, удар был нанесен по городу Хан-Юнис, который находится на юге Сектора Газа.

В ЦАХАЛ не раскрывают более подробные детали ликвидации боевика ХАМАС, в том числе его имя и конкретное место, по которому нанесли удар.

При этом военные обнародовали видео атаки, во время которой был ликвидирован глава региональной разведки ХАМАС.

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они убивали и похищали местных жителей.

В ответ Армия обороны Израиля начала активно наносить удары по местам дислокации террористов в Секторе Газа.

В частности, в ходе операции Израиля уже были ликвидированы высокопоставленные боевики ХАМАС.

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ХАМАС Израиль Палестина Сектор Газа
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