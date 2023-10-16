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Армия Израиля ликвидировала командира "южного округа" ХАМАС

Понедельник 16 октября 2023 00:27
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Армия Израиля ликвидировала командира "южного округа" ХАМАС Фото: армия Израиля ликвидировала командира "южного округа" ХАМАС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Силы обороны Израиля нанесли авиаудар по Сектору Газа, в результате которого был ликвидирован командир "Южного крыла" группировки ХАМАС.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Сообщается, что армия Израиля ликвидировала Матеза Эйда, который командовал южным округом крыла национальной безопасности ХАМАС. Военные отметили, что удар по нему стал возможен после "точной разведки".

Израильские военные также заявили, что 15 сегодня, октября, атаковали 250 военных объектов в Секторе Газа, большинство из них находятся на севере территории.

Вторжение ХАМАС в Израиль

Напомним, что боевики ХАМАС 7 октября атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Боевики захватили заложников, убили сотни гражданских и взяли под контроль некоторые военные объекты.

Израиль, со своей стороны, заявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Позже Израиль пообещал уничтожить террористическую группировку ХАМАС, правящую сектором Газа, в отместку за самое смертельное нападение на еврейское гражданское население со времен Холокоста.

Позже в Израиле заявили, что не будет ни одного гуманитарного прорыва в осаде сектора Газа до тех пор, пока все заложники, захваченные ХАМАСом, не будут освобождены.

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