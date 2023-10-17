Израильская армия показала видео ликвидации одного из руководителей ХАМАС

Израильская армия ликвидировала одного из руководителей ХАМАСа. Этот момент попал на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛа .

"ЦАХАЛ и ISA убили Усаму Мазини, главу Совета террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Мазини отвечал за заключенных Хамаса и руководил террористической деятельностью против Израиля", - написали военные на своем канале.

Усама Мазини был членом политбюро ХАМАСа и главой Совета Шуры ХАМАСа в секторе Газа. Мазини был одним из самых влиятельных лидеров террористов. Он отвечал за переговоры по обмену пленными между ХАМАСом и Израилем, а также за координацию террористической деятельности против Израиля.

Война в Израиле

После начала войны в Израиле 7 октября, ЦАХАЛ обнаруживает и уничтожает здания военной инфраструктуры, а также высокопоставленных чиновников.

Так израильская армия ликвидировала главу региональной разведки ХАМАС. Имя боевика военные не раскрывают, но выложили видео с моментом удара ракеты.

Также стало известно, о ликвидации командира "Южного округа" ХАМАС после авиаудара ЦАХАЛа.