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Израильская армия показала видео ликвидации одного из руководителей ХАМАС

Израиль, Вторник 17 октября 2023 04:51
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Израильская армия показала видео ликвидации одного из руководителей ХАМАС Фото: иллюстративное фото (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Израильская армия ликвидировала одного из руководителей ХАМАСа. Этот момент попал на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛа.

"ЦАХАЛ и ISA убили Усаму Мазини, главу Совета террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Мазини отвечал за заключенных Хамаса и руководил террористической деятельностью против Израиля", - написали военные на своем канале.

Усама Мазини был членом политбюро ХАМАСа и главой Совета Шуры ХАМАСа в секторе Газа. Мазини был одним из самых влиятельных лидеров террористов. Он отвечал за переговоры по обмену пленными между ХАМАСом и Израилем, а также за координацию террористической деятельности против Израиля.

Война в Израиле

После начала войны в Израиле 7 октября, ЦАХАЛ обнаруживает и уничтожает здания военной инфраструктуры, а также высокопоставленных чиновников.

Так израильская армия ликвидировала главу региональной разведки ХАМАС. Имя боевика военные не раскрывают, но выложили видео с моментом удара ракеты.

Также стало известно, о ликвидации командира "Южного округа" ХАМАС после авиаудара ЦАХАЛа.

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ХАМАС Израиль Сектор Газа
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