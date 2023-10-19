ЦАХАЛ заявив про ліквідацію голови Комітету народного опору Гази під час авіаударів

За словами ізраїльських військових, бойова авіація завдала ударів по місту Рафах на півдні Гази після отримання інформації від спецслужби ШАБАК, що займається контррозвідувальною діяльністю та забезпеченням внутрішньої безпеки країни.

Внаслідок цих атак загинув керівник військового крила "Комітету народного опору" Гази - цю організацію Ізраїль вважає терористичною.

Як йдеться в публікації, Комітети народного опору є третім за величиною терористичним угрупованням у секторі після ХАМАС та Палестинського "Ісламського джихаду".

Також у ЦАХАЛі заявили про завдання удару по кількох членах загонів "командос" ХАМАС "Нухба", які очолили наступ на Ізраїль 7 жовтня. За даними військових, внаслідок атак загинуло понад десять членів "Нухби".

צה״ל ממשיך לתקוף כל העת ברחבי רצועת עזה. במהלך היממה האחרונה צה"ל, בהכוונת שב"כ, השמיד מאות תשתיות טרורששש עשרות שנתקפו בשכונת ס'געיה. מאות תשתיות הטרור שהותקפו כוללות עמדות שיגור טילי נ"ט, פירי מני עין, חמ"לים מבצעיים ומפקדות נוספות >> pic.twitter.com/3Dd7ZkFUcw— דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 19, 2023

Крім того, ізраїльські військові повідомили, що за останні 24 години вони знищили сотні об'єктів ХАМАС, у тому числі стартові майданчики протитанкових ракет, тунельні шахти, розвідувальну інфраструктуру та різноманітні командні центри.