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ЦАХАЛ заявив про ліквідацію голови Комітету народного опору Гази під час авіаударів

Ілюстративне фото: військові Ізраїлю ліквідували голову Комітету народного опору Гази (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили про ліквідацію під час завдання авіаударів цієї ночі голови військового крила угруповання "Комітети народного опору" Гази Рафата Абу Хілала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За словами ізраїльських військових, бойова авіація завдала ударів по місту Рафах на півдні Гази після отримання інформації від спецслужби ШАБАК, що займається контррозвідувальною діяльністю та забезпеченням внутрішньої безпеки країни.

Внаслідок цих атак загинув керівник військового крила "Комітету народного опору" Гази - цю організацію Ізраїль вважає терористичною.

Як йдеться в публікації, Комітети народного опору є третім за величиною терористичним угрупованням у секторі після ХАМАС та Палестинського "Ісламського джихаду".

Також у ЦАХАЛі заявили про завдання удару по кількох членах загонів "командос" ХАМАС "Нухба", які очолили наступ на Ізраїль 7 жовтня. За даними військових, внаслідок атак загинуло понад десять членів "Нухби".

Крім того, ізраїльські військові повідомили, що за останні 24 години вони знищили сотні об'єктів ХАМАС, у тому числі стартові майданчики протитанкових ракет, тунельні шахти, розвідувальну інфраструктуру та різноманітні командні центри.

Раніше повідомлялося, що 17 жовтня ізраїльська армія ліквідувала одного з керівників ХАМАС. Цей момент потрапив на відео.

Нагадаємо, перед цим ізраїльські військові ліквідували голову регіональної розвідки ХАМАС. Ім'я бойовика військові не розкривають, але виклали відео з моменту удару ракети.

Також стало відомо раніше про ліквідацію командира "Південного округу" ХАМАС після авіаудару ЦАХАЛу.

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