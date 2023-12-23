RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЦАХАЛ, благодаря собаке, нашел еще одну крупную сеть туннелей ХАМАСа под Газой (видео)

Иллюстративное фото: ЦАХАЛ, благодаря собаке, нашел еще один туннель ХАМАСа под Газой (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Армия обороны Израиля сообщила об обнаружении еще одной крупной сети туннелей боевиков ХАМАСа. Момент нахождения попал на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Туннель был раскопан в южной части города Газа. На кадрах видно, как собака из кинологического подразделения осматривает подземные переходы.

Сеть длинной в сотни метров и включает командные пункты, складские помещения и большие зоны отдыха с электричеством, линиями связи и водоснабжением.

Туннель обнаружил ЦАХАЛ после того, как войска и саперы вступили в бой с боевиками ХАМАСа на главном объекте, принадлежащем террористической группировке, в городе Газа, недалеко от больницы аль-Кудс.

После убийства нескольких боевиков, войска бригады десантников, действующие в том же районе, обнаружили туннельные шахты, ведущих к крупной подземной сети. Они оказались многоуровневыми.

Позже их разрушили саперы. Момент попал на видео:

Обнаружение туннелей ХАМАСа Армией обороны Израиля

Ранее мы писали, что ЦАХАЛ уничтожил главные туннели боевиков в Газе.

Также мы сообщали, что Израиль обнаружил самый большой туннель боевиков ХАМАСА. Им пользовались боевики для перевозки грузов.

К слову, израильские военные обнаружили туннели и оружие в домах лидеров ХАМАСа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАСИзраильСектор Газа