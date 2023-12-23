ЦАХАЛ, благодаря собаке, нашел еще одну крупную сеть туннелей ХАМАСа под Газой (видео)

Туннель был раскопан в южной части города Газа. На кадрах видно, как собака из кинологического подразделения осматривает подземные переходы.

Сеть длинной в сотни метров и включает командные пункты, складские помещения и большие зоны отдыха с электричеством, линиями связи и водоснабжением.

Туннель обнаружил ЦАХАЛ после того, как войска и саперы вступили в бой с боевиками ХАМАСа на главном объекте, принадлежащем террористической группировке, в городе Газа, недалеко от больницы аль-Кудс.

После убийства нескольких боевиков, войска бригады десантников, действующие в том же районе, обнаружили туннельные шахты, ведущих к крупной подземной сети. Они оказались многоуровневыми.

Позже их разрушили саперы. Момент попал на видео:

Обнаружение туннелей ХАМАСа Армией обороны Израиля

Ранее мы писали, что ЦАХАЛ уничтожил главные туннели боевиков в Газе.

Также мы сообщали, что Израиль обнаружил самый большой туннель боевиков ХАМАСА. Им пользовались боевики для перевозки грузов.

К слову, израильские военные обнаружили туннели и оружие в домах лидеров ХАМАСа.