ЦАХАЛ, благодаря собаке, нашел еще одну крупную сеть туннелей ХАМАСа под Газой (видео)

Армия обороны Израиля сообщила об обнаружении еще одной крупной сети туннелей боевиков ХАМАСа. Момент нахождения попал на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Туннель был раскопан в южной части города Газа. На кадрах видно, как собака из кинологического подразделения осматривает подземные переходы.
Сеть длинной в сотни метров и включает командные пункты, складские помещения и большие зоны отдыха с электричеством, линиями связи и водоснабжением.
Туннель обнаружил ЦАХАЛ после того, как войска и саперы вступили в бой с боевиками ХАМАСа на главном объекте, принадлежащем террористической группировке, в городе Газа, недалеко от больницы аль-Кудс.
После убийства нескольких боевиков, войска бригады десантников, действующие в том же районе, обнаружили туннельные шахты, ведущих к крупной подземной сети. Они оказались многоуровневыми.
Позже их разрушили саперы. Момент попал на видео:
Ранее мы писали, что ЦАХАЛ уничтожил главные туннели боевиков в Газе.
Также мы сообщали, что Израиль обнаружил самый большой туннель боевиков ХАМАСА. Им пользовались боевики для перевозки грузов.
К слову, израильские военные обнаружили туннели и оружие в домах лидеров ХАМАСа.
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