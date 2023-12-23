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ЦАХАЛ, завдяки собаці, знайшов ще одну велику мережу тунелів ХАМАС під Газою (відео)

Ілюстративне фото: ЦАХАЛ, завдяки собаці, знайшов ще один тунель ХАМАС під Газою (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Армія оборони Ізраїлю повідомила про виявлення ще однієї великої мережі тунелів бойовиків ХАМАСу. Момент знаходження потрапив на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Тунель розкопали в південній частині міста Газа. На кадрах видно, як собака із кінологічного підрозділу оглядає підземні переходи.

Мережа довга в сотні метрів і включає командні пункти, складські приміщення та великі зони відпочинку з електрикою, лініями зв'язку та водопостачанням.

Тунель виявив ЦАХАЛ після того, як війська та сапери розпочали бій з бойовиками ХАМАСу на головному об'єкті, що належить терористичному угрупованню, у місті Газа, неподалік лікарні аль-Кудс.

Після вбивства кількох бойовиків війська бригади десантників, що діють у тому ж районі, виявили тунельні шахти, що ведуть до великої підземної мережі. Вони виявилися багаторівневими.

Згодом їх зруйнували сапери. Момент потрапив на відео:

Виявлення тунелів ХАМАСу Армією оборони Ізраїлю

Раніше ми писали, що ЦАХАЛ знищив головні тунелі бойовиків у Газі.

Також ми повідомляли, що Ізраїль виявив найбільший тунель бойовиків ХАМАСу. Ним користувалися бойовики для перевезення вантажів.

До слова, ізраїльські військові виявили тунелі та зброю у будинках лідерів ХАМАСу.

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ХАМАСІзраїльСектор Газа