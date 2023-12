ЦАХАЛ, завдяки собаці, знайшов ще одну велику мережу тунелів ХАМАС під Газою (відео)

Тунель розкопали в південній частині міста Газа. На кадрах видно, як собака із кінологічного підрозділу оглядає підземні переходи.

Мережа довга в сотні метрів і включає командні пункти, складські приміщення та великі зони відпочинку з електрикою, лініями зв'язку та водопостачанням.

Тунель виявив ЦАХАЛ після того, як війська та сапери розпочали бій з бойовиками ХАМАСу на головному об'єкті, що належить терористичному угрупованню, у місті Газа, неподалік лікарні аль-Кудс.

Після вбивства кількох бойовиків війська бригади десантників, що діють у тому ж районі, виявили тунельні шахти, що ведуть до великої підземної мережі. Вони виявилися багаторівневими.

Згодом їх зруйнували сапери. Момент потрапив на відео:

