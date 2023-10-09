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Атакованы семь командных центров и три тунеля: в ЦАХАЛ отсчитались об ночной атаке по боевикам

Израиль, Понедельник 09 октября 2023 07:55
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Атакованы семь командных центров и три тунеля: в ЦАХАЛ отсчитались об ночной атаке по боевикам Фото: иллюстративное фото (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

ЦАХАЛ ночью атаковал боевиков и их инфраструктуру в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Вооруженных сил Израиля.

Вооруженные силы Израиля продолжают борьбу с террористами и их объектами.

"За ночь истребители и вертолеты ЦАХАЛа, авиация и артиллерия нанесли удары по более чем 500 террористическим объектам ХАМАС и Исламского джихада в секторе Газа", - сказано в сводке.

Также, по сообщениям ЦАХАЛа, ночью состоялись атаки на командные центры. Пострадали семь командных центров ХАМАС и командный центр Исламского джихада.

"ЦАХАЛ также нанес удары по многочисленным многоэтажным зданиям, в одном из них, резиденции Рухи Маштаа, секретаря ХАМАС и члена группы принятия решений организации, находился командный центр террористов ХАМАС, из которого он помогал руководить проникновением в Израиль", - сообщили Вооруженные силы Израиля

Иакже нападению подверглось здание, которое оперативно использовалось высокопоставленным боевиком военно-морских сил террористической организации ХАМАС.

По словам ЦАХАЛ, в районе Бейт-Хануна были обстреляны три террористических туннеля.

Два оперативных объекта ХАМАС были атакованы самолетом, один из них находился внутри мечети. Нападению также подвергся актив «Исламского джихада», расположенный в здании, в котором действуют и живут террористы.

"ЦАХАЛ продолжит наносить удары в секторе Газа и ослаблять возможности террористических организаций", - сообщили Вооруженные силы.

Ранее посол Израиля в ООН заявил, что никаких переговоров с боевиками страна вести не будет и "эпоха переговоров с этими дикарями закончилась".

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