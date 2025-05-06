Израиль нанес удар по столице Йемена: уничтожен аэропорт

Израильская авиация сегодня, 6 мая, атаковала столицу Йемена - Сану. Там прогремели взрывы.

По данным издания, взрывы прогремели в аэропорту Саны. Всего, по неподтвержденной информации, было зафиксировано более 20 ударов. Также под атакой находился цементный завод в городе Амран.



При этом до удара представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдреи направил предупреждение на арабском языке для всех, кто находился в районе аэропорта Саны.

"Мы настоятельно призываем вас немедленно покинуть территорию аэропорта и предупредить всех, кто находится поблизости, о необходимости немедленно покинуть ее", - отмечал Эдреи.

Он также предупреждал, что если этого не сделать, жители Саны подвергнут себя серьезной опасности.

Арабские СМИ пишут, что после этого была получена информация об израильских военных самолетах в воздушном пространстве Йемена.

Результаты атаки

ЦАХАЛ подтвердил, что израильские воины ударили по аэропорту Саны, который контролируют хуситы. Он был уничтожен.

По словам военных, аэропорт теперь "полностью выведен из строя" после ударов, нанесенных истребителями ВВС Израиля.

ЦАХАЛ утверждает, что аэропорт использовался хуситами "для переброски оружия и боевиков, и регулярно используется режимом хуситов в террористических целях".