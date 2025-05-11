ЦАХАЛ призвал эвакуировать три порта в Йемене: возможны удары с воздуха

Израильская армия призвала немедленно эвакуироваться из трех стратегических портов в Йемене. В ЦАХАЛ предупредили о возможных воздушных ударах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ЦАХАЛа Авичая Адрае на его канале X.

"Террористический режим использует эти порты для своих террористических операций. Мы призываем всех немедленно эвакуироваться и держаться подальше ради собственной безопасности. Это последнее предупреждение", - заявил Адрае.

Сообщение ЦАХАЛ содержало в себе предупреждение о неизбежных воздушных ударах.

Представитель ЦАХАЛа заявил, что израильская армия издала строгий приказ об эвакуации трёх ключевых портов Йемена, контролируемых хуситами, а именно:

Конфликт Израиля с хуситами

После начала войны в Секторе Газа йеменские хуситы поддержали боевиков ХАМАС и уже не один раз запускали по Израилю ракеты.

Заметим, что 4 мая, йеменские хуситы нанесли удар баллистической ракетой по израильскому аэропорту Бен-Гурион. Ракета взорвалась в пределах периметра аэропорта.

Как известно, в результате атаки боевиков пострадали шесть человек. Речь идет о двух мужчинах 50 и 64 лет, а также четырех женщинах в возрасте 22, 34, 38 и 54 лет.

Израильская противовоздушная оборона пыталась перехватить вражескую ракету, но этого сделать не получилось.

Уже 5 мая израильские истребители также ударили по Йемену. Тогда одной из основных целей стал порт в городе Ходейда.

При этом арабские СМИ сообщали, что всего Израиль атаковал девять целей. Для этого в воздух поднимали около 30 самолетов.

А на следующий день, Израиль нанес удар по столице Йемена. В тот день был уничтожен аэропорт.

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