Нетаньяху: ХАМАС заплатить високу ціну за удари по Ізраїлю
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відреагував на ракетний обстріл Тель-Авіва та інших міст країни з Сектору Газа. Він заявив, що ХАМАС "заплатить високу ціну" за удари по Ізраїлю.
Про це йшлося під час виступу ізраїльського прем'єра.
"Ми провели нараду і прийняли рішення. ХАМАС заплатив і заплатить високу ціну за своє рішення обстрілювати ізраїльську територію. Ця битва потребує часу і терпіння", - заявив Нетаньяху.
Ізраїльський прем'єр розповів, що до теперішнього часу військові Ізраїлю завдали ударів по сотнях цілей в Секторі Газа і продовжать рейди в анклаві.
"Їх кров на їхніх руках", - додав він.
Нетаньяху закликав ізраїльтян дотримуватися всіх інструкцій з безпеки, щоб запобігти жертвам в результаті обстрілів.
Нагадаємо, ввечері 11 травня бойовики ХАМАС відновили ракетні обстріли по Ізраїлю. Понад 130 ракет було випущено в напрямку Тель-Авіва у відповідь на повітряну атаку Ізраїлю по Сектору Газа.
Як писало РБК-Україна, Євросоюз закликав Ізраїль та Палестину почати переговори, щоб врегулювати конфлікт.