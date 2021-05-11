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Нетаньяху: ХАМАС заплатить високу ціну за удари по Ізраїлю

Новость на русском → Ізраїль, Вівторок 11 травня 2021 22:59
Нетаньяху: ХАМАС заплатить високу ціну за удари по Ізраїлю Фото: Біньямін Нетаньяху (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відреагував на ракетний обстріл Тель-Авіва та інших міст країни з Сектору Газа. Він заявив, що ХАМАС "заплатить високу ціну" за удари по Ізраїлю.

Про це йшлося під час виступу ізраїльського прем'єра.

"Ми провели нараду і прийняли рішення. ХАМАС заплатив і заплатить високу ціну за своє рішення обстрілювати ізраїльську територію. Ця битва потребує часу і терпіння", - заявив Нетаньяху.

Ізраїльський прем'єр розповів, що до теперішнього часу військові Ізраїлю завдали ударів по сотнях цілей в Секторі Газа і продовжать рейди в анклаві.

"Їх кров на їхніх руках", - додав він.

Нетаньяху закликав ізраїльтян дотримуватися всіх інструкцій з безпеки, щоб запобігти жертвам в результаті обстрілів.

Нагадаємо, ввечері 11 травня бойовики ХАМАС відновили ракетні обстріли по Ізраїлю. Понад 130 ракет було випущено в напрямку Тель-Авіва у відповідь на повітряну атаку Ізраїлю по Сектору Газа.

Як писало РБК-Україна, Євросоюз закликав Ізраїль та Палестину почати переговори, щоб врегулювати конфлікт.

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