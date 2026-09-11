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ЦАХАЛ ударил по тоннелям "Хезболлы" в Ливане, что вызвало землетрясение

03:40 11.09.2026 Пт
2 мин
На юге Ливана произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла
aimg Юлия Маловичко
ЦАХАЛ ударил по тоннелям "Хезболлы" в Ливане, что вызвало землетрясение Фото: боевики "Хезболлы" (Getty Images)
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На юге Ливана произошло землетрясение после сильных взрывов, произошедших после удара Израиля по тоннелям "Хезболлы" в этом регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Геологическая служба США сообщила, что на юге Ливана произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла после сообщений о мощных взрывах, в то время как Израиль заявил о разрушении подземной инфраструктуры "Хезболлы".

"Журналисты AFP сообщили о мощном взрыве, который вызвал подземные толчки, а министр обороны (Израиля ) Исраэль Кац опубликовал снимки, на которых виден взорвавшийся в небе огненный шар", - пишет издание.

Отметим, что в пресслужбе ЦАХАЛа заявили о подрыве тоннелей "Хезболлы" в Ливане, предоставив соответвующие кадры. Согласно информации, была взорвана подземная инфраструктура в районе хребта Али ат-Тахир, расположенного на юге страны.

"ЦАХАЛ ликвидировал подземную инфраструктуру в районе хребта Али-ат-Тахир", - говорится в пресслужбе армии Израиля.

Борьба "Хезболлы" и ЦАХАЛ

Напомним, 19 июня Израиль и "Хезболла" договорились о возобновлении перемирия в Ливане. Это произошло после того, как прекращение огня было сорвано после вспышки конфликта.

Также в июле СМИ писали, что президент США Дональд Трамп во время телефонной беседы призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху начать вывод войск из части Сирии и Ливана.

Вашингтон считает, что военное присутствие в этих местах лишь усугубляет региональную напряженность.

В августе Израиль и Ливан договорились о том, что Британия, Италия, Швейцария и Индонезия могут с стать потенциальным участниками международной миссии по проверке разоружения "Хезболлы".

История конфликта

После начала войны в Газе в октябре 2023 года "Хезболла", поддерживаемая Ираном, начала регулярно обстреливать Израиль с юга Ливана, заявляя о поддержке палестинцев.

В ответ Израиль наносил удары по позициям "Хезболлы" в Ливане. В 2024 году это переросло в масштабное военное противостояние.

Израиль считает присутствие и вооружение "Хезболлы" у своей границы прямой угрозой и продолжает требовать ее разоружения. "Хезболла", в свою очередь, исторически позиционирует себя как сопротивление Израилю.

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