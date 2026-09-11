ЦАХАЛ ударил по тоннелям "Хезболлы" в Ливане, что вызвало землетрясение

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На юге Ливана произошло землетрясение после сильных взрывов, произошедших после удара Израиля по тоннелям "Хезболлы" в этом регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Геологическая служба США сообщила, что на юге Ливана произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла после сообщений о мощных взрывах, в то время как Израиль заявил о разрушении подземной инфраструктуры "Хезболлы". "Журналисты AFP сообщили о мощном взрыве, который вызвал подземные толчки, а министр обороны (Израиля ) Исраэль Кац опубликовал снимки, на которых виден взорвавшийся в небе огненный шар", - пишет издание. Отметим, что в пресслужбе ЦАХАЛа заявили о подрыве тоннелей "Хезболлы" в Ливане, предоставив соответвующие кадры. Согласно информации, была взорвана подземная инфраструктура в районе хребта Али ат-Тахир, расположенного на юге страны. "ЦАХАЛ ликвидировал подземную инфраструктуру в районе хребта Али-ат-Тахир", - говорится в пресслужбе армии Израиля.