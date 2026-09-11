ЦАХАЛ вдарив по тунелях "Хезболли" в Лівані, що спричинило землетрус

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На півдні Лівану стався землетрус після сильних вибухів, що сталися після удару Ізраїлю по тунелям "Хезболли" в цьому регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Геологічна служба США повідомила, що на півдні Лівану стався землетрус магнітудою 4,1 бала після повідомлень про потужні вибухи, тоді як Ізраїль заявив про руйнування підземної інфраструктури "Хезболли". "Журналісти AFP повідомили про потужний вибух, який викликав підземні поштовхи, а міністр оборони (Ізраїлю) Ісраель Кац опублікував знімки, на яких видно вогненну кулю, що вибухнула в небі", - пише видання. Зазначимо, що у пресслужбі ЦАХАЛу заявили про підрив тунелів "Хезболли" в Лівані, надавши відповідні кадри. Згідно з інформацією, було підірвано підземну інфраструктуру в районі хребта Алі ат-Тахір, розташованого на півдні країни. "ЦАХАЛ ліквідував підземну інфраструктуру в районі хребта Алі-ат-Тахір", - йдеться у пресслужбі армії Ізраїлю.